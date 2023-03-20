Воробьева Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Алексей Иванович

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Алексей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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