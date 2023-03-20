Воробьева Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно