Латифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акмамет

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1881

Сын: Галеев Гарай

Отец ребёнка: Мингали

Рождение ребёнка
14.11.1886

Сын: Галеев Гариф

Отец ребёнка: Мингали

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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