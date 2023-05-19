Латифа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акмамет
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1881
Сын: Галеев Гарай
Отец ребёнка: Мингали
Рождение ребёнка
14.11.1886
Сын: Галеев Гариф
Отец ребёнка: Мингали
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно