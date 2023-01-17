Лазарева Ефимия Антоновна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Рождение ребёнка
1833
Сын: Лазарев (однодворец) Степан Николаевич
Отец ребёнка: Лазарев (однодворец) Николай Лазаревич
Рождение ребёнка
1836
Рождение ребёнка
1843
Сын: Лазарев (однодворец) Иван Николаевич
Отец ребёнка: Лазарев (однодворец) Николай Лазаревич
Рождение ребёнка
1846
Рождение ребёнка
1849
Смерть
Неизвестно