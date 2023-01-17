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Лазарева Ефимия Антоновна

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Лазарев (однодворец) Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Лазарев (однодворец) Николай Лазаревич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Лазарев (однодворец) Степан Николаевич

Отец ребёнка: Лазарев (однодворец) Николай Лазаревич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Лазарев (однодворец) Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Лазарев (однодворец) Николай Лазаревич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Лазарев (однодворец) Иван Николаевич

Отец ребёнка: Лазарев (однодворец) Николай Лазаревич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Лазарев (однодворец) Василий Николаевич

Отец ребёнка: Лазарев (однодворец) Николай Лазаревич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Лазарев (однодворец) Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Лазарев (однодворец) Николай Лазаревич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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