(Демина) Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения13.02.1903
Дата смерти14.02.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1903
Отец: Демин Фёдор Ильич
Мать: Демина Евдокия Фаддеевна
Крещение
14.02.1903
Восприемники: Иван Ильич Демин, Анна Фаддеевна Зубрилкина (Башкирова)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.02.1903
Причина смерти: слабость
Похороны
16.02.1903
Кладбище: Васильевское