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(Демина) Анна Фёдоровна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.02.1903

Дата смерти

14.02.1903

Пол

Женский

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1903

Отец: Демин Фёдор Ильич

Мать: Демина Евдокия Фаддеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
14.02.1903
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Иван Ильич Демин, Анна Фаддеевна Зубрилкина (Башкирова)
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
14.02.1903
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: слабость
Похороны
16.02.1903
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: Васильевское
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