Корнила Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнила Еремеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1665 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Еремей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Анисья Корнилова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1705

Сын: Иван Корнилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ирина Корнилова

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Молотицы село Муромского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно