Корнила Еремеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Еремей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Анисья Корнилова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1705
Сын: Иван Корнилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ирина Корнилова
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Молотицы село Муромского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно