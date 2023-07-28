Сухонос Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухонос Наталья Васильевна

Место рождения

Великие Будища, Полтавська область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Сухонос Тихон Федорович

Отец ребёнка: Сухонос Федор Андреевич

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Сухонос Иван Федорович

Отец ребёнка: Сухонос Федор Андреевич

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Сухонос Василий Федорович

Отец ребёнка: Сухонос Федор Андреевич

Великие Будища, Полтавська область
Смерть
Неизвестно