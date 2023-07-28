Сухонос Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Сухонос Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Сухонос Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Сухонос Василий Федорович
Отец ребёнка: Сухонос Федор Андреевич
Смерть
Неизвестно