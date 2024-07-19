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(Соколова) Валентина Григорьева

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

13.11.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1911 ст.

Отец: Соколов Григорий Егоров (Георгиев)

Мать: Уракова Анфиса Егорова (Георгиева)

Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 279об-280, №87)
Крещение
14.11.1911 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница: той же деревни крестьянина Ивана Герасимова Уракова дочь Таисия. Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 279об-280, №87)
Смерть
Неизвестно

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