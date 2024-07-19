(Соколова) Валентина Григорьева
Место рождения
Дата рождения13.11.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
13.11.1911 ст.
Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 279об-280, №87)
Крещение
14.11.1911 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница: той же деревни крестьянина Ивана Герасимова Уракова дочь Таисия. Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 279об-280, №87)
Смерть
Неизвестно