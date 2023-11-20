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Багин Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Багин Яков Савин Сын

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Багин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Багина Анна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Багина Анна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Багина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багина Анна

Смерть
Неизвестно
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