Багин Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Багин Яков Савин Сын
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Багина Анна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Багина Анна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Багина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Багина Анна
Смерть
Неизвестно