Хабин Иван
Место рожденияс. Никольское Тамбовский уезд Тамбовская губерня
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Никольское Тамбовский уезд Тамбовская губерня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хабина? Агафья Федотова
Место жительства
Неизвестно
с. Никольское Тамбовский уезд Тамбовская губерня
Смерть
Неизвестно