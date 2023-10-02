Хабин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабин Иван

Место рождения

с. Никольское Тамбовский уезд Тамбовская губерня

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1760 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Никольское Тамбовский уезд Тамбовская губерня
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабина? Агафья Федотова

Место жительства
Неизвестно
с. Никольское Тамбовский уезд Тамбовская губерня
Смерть
Неизвестно
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