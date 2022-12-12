(Schwingin) Anna Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Schwingin) Anna Maria

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.04.1766

Муж: Weithart Johann Georg

Büdingen
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Мария Кристина

Отец ребёнка: Weithart Johann Georg

Красный Яр, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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