(Schwingin) Anna Maria
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1766
Büdingen
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Мария Кристина
Отец ребёнка: Weithart Johann Georg
Красный Яр, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно