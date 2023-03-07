Самойлова (Пупкова) Оксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Пупкова) Оксинья

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Место рождения

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1763

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Пупковъ Данила

Мать: не указана

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Самойловъ Василий

Отец ребёнка: Самойловъ Иванъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Самойловъ Маркелъ

Отец ребёнка: Самойловъ Иванъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Самойловъ Иванъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойловъ Иванъ

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