Самойлова (Пупкова) Оксинья
Место рождения
Дата рождения1763
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Пупковъ Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Самойловъ Василий
Отец ребёнка: Самойловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Самойловъ Маркелъ
Отец ребёнка: Самойловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Самойловъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самойловъ Иванъ