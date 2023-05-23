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Воскресенский Николай Павлович

Место рождения

Belozersk, Belozersky District, Vologda Oblast, Russia

Дата рождения

11.10.1891

Дата смерти

10.12.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1891

Отец: Воскресенский Павел Михайлович

Мать: Воскресенская Капитолина Алексеевна

Belozersk, Belozersky District, Vologda Oblast, Russia
Бракосочетание
1916

Жена: Анна Николаевна

г. Новгород, Российская Империя
Рождение ребёнка
04.02.1917

Сын: Воскресенский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Анна Николаевна

город Новгород, Россия
Рождение ребёнка
30.07.1918

Дочь: Воскресенская Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Анна Николаевна

город Новгород, Россия
Рождение ребёнка
26.06.1923

Сын: Воскресенский Павел Николаевич

Мать ребёнка: Анна Николаевна

г. Новгород, Россия
Рождение ребёнка
01.10.1925

Сын: Воскресенский Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Анна Николаевна

город Новгород, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
секретарь и счетовод в Новгороде
Смерть
10.12.1955
Новгород, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
Рождественское кладбище
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