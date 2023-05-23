Воскресенский Николай Павлович
Место рожденияBelozersk, Belozersky District, Vologda Oblast, Russia
Дата рождения11.10.1891
Дата смерти10.12.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1891
Belozersk, Belozersky District, Vologda Oblast, Russia
Бракосочетание
1916
Жена: Анна Николаевна
г. Новгород, Российская Империя
Рождение ребёнка
04.02.1917
Сын: Воскресенский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Анна Николаевна
город Новгород, Россия
Рождение ребёнка
30.07.1918
Дочь: Воскресенская Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Анна Николаевна
город Новгород, Россия
Рождение ребёнка
26.06.1923
Сын: Воскресенский Павел Николаевич
Мать ребёнка: Анна Николаевна
г. Новгород, Россия
Рождение ребёнка
01.10.1925
Сын: Воскресенский Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Анна Николаевна
город Новгород, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
секретарь и счетовод в Новгороде
Смерть
10.12.1955
Новгород, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
Рождественское кладбище