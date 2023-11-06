Люленков АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1989
Отец: Люленков ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
08.10.2017
Рождение ребёнка
25.10.2018
Дочь: Люленкова МИРОСЛАВА АЛЕКСЕЕВНА
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.11.?
Сын: Матыс МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
Мать ребёнка: Люленкова ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА