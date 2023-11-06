Люленков АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люленков АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1989

Отец: Люленков ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
08.10.2017

Жена: Люленкова ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА

Рождение ребёнка
25.10.2018

Дочь: Люленкова МИРОСЛАВА АЛЕКСЕЕВНА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.11.?

Сын: Матыс МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

Мать ребёнка: Люленкова ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА

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