Старостин Семен
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Агриппина Семенова (Метрикавоспр У Алексия Ремизова)
Мать ребёнка: не указана
Тульской губ., Каширскаго уѣзда, Ямской Слободской вол. села Кокина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старостин Алексей Семенов Симеонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Семенова (Метрика Рожд Племянника)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старостин Егор Семенов (М.Б. Георгий?)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена Семенова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно