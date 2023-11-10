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Старостин Семен

Место рождения

Кокино, Кашира, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кокино, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Агриппина Семенова (Метрикавоспр У Алексия Ремизова)

Мать ребёнка: не указана

Тульской губ., Каширскаго уѣзда, Ямской Слободской вол. села Кокина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостин Алексей Семенов Симеонов

Мать ребёнка: не указана

Кокино, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Семенова (Метрика Рожд Племянника)

Мать ребёнка: не указана

Кокино, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостин Егор Семенов (М.Б. Георгий?)

Мать ребёнка: не указана

Кокино, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфена Семенова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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