Афонин Григорий Митрофанович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Афонин Митрофан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
01.01.1964
Дочь: Doris Grigorievna
Мать ребёнка: Афонина София
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афонина София
Смерть
Неизвестно