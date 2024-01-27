Афонин Григорий Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонин Григорий Митрофанович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Афонин Митрофан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
01.01.1964

Дочь: Doris Grigorievna

Мать ребёнка: Афонина София

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонина София

Смерть
Неизвестно
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