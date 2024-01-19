Коширина (Григорова) Параскева Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смерти1777
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Григоров Яков Кириллович
Мать: Григорова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Коширин Федор Леонтьевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Коширин Федор Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1777