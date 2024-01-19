Коширина (Григорова) Параскева Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коширина (Григорова) Параскева Яковлевна

Место рождения

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1715

Дата смерти

1777

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Григоров Яков Кириллович

Мать: Григорова Анна Федоровна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Коширин Матфей Федорович

Отец ребёнка: Коширин Федор Леонтьевич

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Коширин Федор Леонтьевич

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коширин Федор Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1777
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