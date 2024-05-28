Холод Тамара Айвиковна
Место рожденияБердичев Украинская ССР
Дата рождения13.03.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бердичев Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Холод Владимир Иванович
г.Бердичев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
22.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Холод Владимир Иванович
Загорск Московской обл.