Холод Тамара Айвиковна 13.03.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Холод Тамара Айвиковна

Место рождения

Бердичев Украинская ССР

Дата рождения

13.03.1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердичев Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холод Владимир Иванович

Рождение ребёнка
13.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холод Владимир Иванович

г.Бердичев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
22.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холод Владимир Иванович

Загорск Московской обл.

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