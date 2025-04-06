Бруханская (Болотова) Тамара Николаевна 23.08.1886 — найти родственников по фамилии на Familio

Бруханская (Болотова) Тамара Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 23.08.1886

умерла Неизвестно

Супруги
Гагарин Владимир Николаевич22.12.1877 г.р.
Дети
Гагарина Марина Владимировна27.10.1910 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагарин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
27.10.1910

Дочь: Гагарина Марина Владимировна

Отец ребёнка: Гагарин Владимир Николаевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.