Бруханская (Болотова) Тамара Николаевна
женский, родилась 23.08.1886
умерла Неизвестно
Супруги
Гагарин Владимир Николаевич22.12.1877 г.р.
Дети
Гагарина Марина Владимировна27.10.1910 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1910
Дочь: Гагарина Марина Владимировна
Отец ребёнка: Гагарин Владимир Николаевич
Смерть
Неизвестно