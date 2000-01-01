Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
1850
Купчиха 3-й гильдии, в 1850-х гг. владелица (совместно с сыновьями Владимиром и Кириллом) кожевенного завода, унаследованного от мужа, Константина Александровича (около 1856 г. производство на заводе ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немиров Константин Александрович

Смерть
Неизвестно
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