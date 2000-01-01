Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1850
Купчиха 3-й гильдии, в 1850-х гг. владелица (совместно с сыновьями Владимиром и Кириллом) кожевенного завода, унаследованного от мужа, Константина Александровича (около 1856 г. производство на заводе ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно