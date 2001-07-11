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Галкина Анастасия Сергеевна
Галкина Анастасия Сергеевна
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Место рождения
Верхняя Пышма
, Верхняя Пышма, Свердловская область
Дата рождения
11.07.2001
Пол
Женский
Отец
Галкин Сергей Александрович
1973 г.р.
Мать
Галкина (Крючкова) Алена Владимировна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.2001
Отец:
Галкин Сергей Александрович
Мать:
Галкина Алена Владимировна
Верхняя Пышма
, Верхняя Пышма, Свердловская область
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