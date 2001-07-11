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Галкина Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область

Дата рождения

11.07.2001

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.2001

Отец: Галкин Сергей Александрович

Мать: Галкина Алена Владимировна

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
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