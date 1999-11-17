Дубровская (Enno (Энно)) Маргарита Константиновна
Место рожденияг. Первомайск, Луганская область, Ukraine
Дата рождения03.09.1926
Дата смерти17.11.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1926
г. Первомайск, Луганская область, Ukraine
Бракосочетание
05.11.1949
москва, город Москва, Россия
Супруг(-а): Маргарита Константиновна Дубровская (Энно)
Рождение ребёнка
20.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Doubrovskii (дубровский) Игорь Сергеевич
москва, город Москва, г. Москва, Russian Federation
Рождение ребёнка
20.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Doubrovskii (дубровский) Игорь Сергеевич
москва, город Москва, г. Москва, Russian Federation
Развод
18.12.1974
Работа или профессия
Неизвестно
Доктор, Доцент, Врач невропатолог
Место жительства
Неизвестно
Moscow, Moscow, Russia
Смерть
17.11.1999
Moscow, Moscow, Russia
Похороны
Неизвестно
Рогожское Старообрядческое кладбище, москва, город Москва, Россия