Дубровская (Enno (Энно)) Маргарита Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровская (Enno (Энно)) Маргарита Константиновна

Место рождения

г. Первомайск, Луганская область, Ukraine

Дата рождения

03.09.1926

Дата смерти

17.11.1999

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

ND
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1926

Отец: Enno Константин Константинович

Мать: Энно Клавдия Павловна

г. Первомайск, Луганская область, Ukraine
Бракосочетание
05.11.1949

Муж: Doubrovskii (дубровский) Игорь Сергеевич

москва, город Москва, Россия
Супруг(-а): Маргарита Константиновна Дубровская (Энно)
Рождение ребёнка
20.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Doubrovskii (дубровский) Игорь Сергеевич

москва, город Москва, г. Москва, Russian Federation
Рождение ребёнка
20.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Doubrovskii (дубровский) Игорь Сергеевич

москва, город Москва, г. Москва, Russian Federation
Развод
18.12.1974

Муж: Doubrovskii (дубровский) Игорь Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Доктор, Доцент, Врач невропатолог
Место жительства
Неизвестно
Moscow, Moscow, Russia
Смерть
17.11.1999
Moscow, Moscow, Russia
Похороны
Неизвестно
Рогожское Старообрядческое кладбище, москва, город Москва, Россия
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