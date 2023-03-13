Усачева Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Усачевъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1811
Сын: Усачевъ Иевъ
Отец ребёнка: Усачевъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1812
Сын: Усачевъ Никифоръ
Отец ребёнка: Усачевъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Федора
Отец ребёнка: Усачевъ Ларионъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усачевъ Ларионъ