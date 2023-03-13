Усачева Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачева Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Усачевъ Ларионъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Усачевъ Иевъ

Отец ребёнка: Усачевъ Ларионъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Усачевъ Никифоръ

Отец ребёнка: Усачевъ Ларионъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Федора

Отец ребёнка: Усачевъ Ларионъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усачевъ Ларионъ

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