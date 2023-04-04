Мясников Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясников Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Мясников Сергей

Мать: Мясникова Анастасия

Смерть
1942
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