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Акулинушкинъ Степанъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.07.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1884

Отец: Акулинушкинъ Герасимъ

Мать: Акулинушкина Александра Семенова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1906

Жена: Акулинушкина Соломония

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1907

Сын: Акулинушкинъ Петръ

Мать ребёнка: Акулинушкина Соломония

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1909

Сын: Акулинушкинъ Александръ

Мать ребёнка: Акулинушкина Соломония

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1912

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Акулинушкина Соломония

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1915

Сын: Акулинушкинъ Яковъ

Мать ребёнка: Акулинушкина Соломония

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1916

Дочь: Акулинушкина Клавдия

Мать ребёнка: Акулинушкина Соломония

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1917

Сын: Акулинушкин Петр

Мать ребёнка: Акулинушкина Соломония

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