Акулинушкинъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения09.07.1884
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1884
Бракосочетание
30.01.1906
Жена: Акулинушкина Соломония
Рождение ребёнка
29.06.1907
Сын: Акулинушкинъ Петръ
Мать ребёнка: Акулинушкина Соломония
Рождение ребёнка
05.06.1909
Мать ребёнка: Акулинушкина Соломония
Рождение ребёнка
22.03.1912
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Акулинушкина Соломония
Рождение ребёнка
23.03.1915
Сын: Акулинушкинъ Яковъ
Мать ребёнка: Акулинушкина Соломония
Рождение ребёнка
16.03.1916
Дочь: Акулинушкина Клавдия
Мать ребёнка: Акулинушкина Соломония
Рождение ребёнка
1917
Сын: Акулинушкин Петр
Мать ребёнка: Акулинушкина Соломония