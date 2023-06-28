Лодыгина Марфа Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Агафья Кононовна
Отец ребёнка: Лодыгин Конон Андреевич
Бракосочетание
До 1844
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Лодыгин Григорий Кононович
Отец ребёнка: Лодыгин Конон Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Афимья Кононовна
Отец ребёнка: Лодыгин Конон Андреевич
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно