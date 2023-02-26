Евдокия Минина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Минина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

04.02.1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1819

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван (Григорьев)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1823

Дочь: Афанасия Иванова

Отец ребёнка: Иван (Григорьев)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: ?

Отец ребёнка: Иван (Григорьев)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван (Григорьев)

Смерть
04.02.1831
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
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