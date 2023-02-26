Евдокия Минина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти04.02.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1819
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван (Григорьев)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1823
Дочь: Афанасия Иванова
Отец ребёнка: Иван (Григорьев)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: ?
Отец ребёнка: Иван (Григорьев)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван (Григорьев)
Смерть
04.02.1831
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.