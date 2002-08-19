Шамратова (Петрова) Елена Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамратова (Петрова) Елена Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1934

Дата смерти

19.08.2002

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1934

Отец: Игнатий Дмитриевич

Мать: Игнатьева Малика

Рождение ребёнка
12.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамратов Вениамин Иванович

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамратов Вениамин Иванович

Место жительства
Неизвестно
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Смерть
19.08.2002
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
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