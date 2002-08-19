Шамратова (Петрова) Елена Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1934
Дата смерти19.08.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1934
Отец: Игнатий Дмитриевич
Мать: Игнатьева Малика
Рождение ребёнка
12.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шамратов Вениамин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.08.2002