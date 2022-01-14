Севальнева (Шапарская) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севальнева (Шапарская) Надежда Павловна

Место рождения

Голубино, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

26.04.1956

Дата смерти

14.01.2022

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1932 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1956

Отец: Шапарский Павел Егорович

Мать: Шапарская Валентина Егоровна

Голубино, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
23.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
11.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Смерть
14.01.2022
Причина смерти: Коронавирус
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