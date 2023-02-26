Харитонов Даниил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаритонов Даниил

Харитонов Даниил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Харитонов Стефан Данилов

Мать ребёнка: ?

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1887

Сын: Харитонов Георгий (Егор) Данилов

Мать ребёнка: ?

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1889

Дочь: Федосья Данилова

Мать ребёнка: ?

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Пелагея Даниилова

Мать ребёнка: ?

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close