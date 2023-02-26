Харитонов Даниил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1883
Мать ребёнка: ?
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1887
Сын: Харитонов Георгий (Егор) Данилов
Мать ребёнка: ?
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1889
Дочь: Федосья Данилова
Мать ребёнка: ?
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Пелагея Даниилова
Мать ребёнка: ?
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно