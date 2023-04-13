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Кидалова Анна Пименовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

05.11.1891

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Кидалов Роман Яковлевич

Отец ребёнка: Кидалов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Кидалов Яков Иванович

Рождение ребёнка
05.11.1881

Дочь: Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Кидалов Яков Иванович

Рождение ребёнка
30.10.1883

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Кидалов Яков Иванович

Рождение ребёнка
23.05.1886

Сын: Кидалов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Кидалов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Кидалов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Кидалов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Стефанида Яковлевна

Отец ребёнка: Кидалов Яков Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1891

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Кидалов Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кидалов Яков Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.11.1891
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