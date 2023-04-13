Кидалова Анна Пименовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти05.11.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Кидалов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Кидалов Яков Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1881
Дочь: Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Кидалов Яков Иванович
Рождение ребёнка
30.10.1883
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Кидалов Яков Иванович
Рождение ребёнка
23.05.1886
Отец ребёнка: Кидалов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Кидалов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Стефанида Яковлевна
Отец ребёнка: Кидалов Яков Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1891
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Кидалов Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.11.1891