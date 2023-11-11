Тарасова (Лукашова) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Лукашова) Александра Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Лукашов Сергей Иванович

Мать: Лукашова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Виктор

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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