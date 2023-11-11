Тарасова (Лукашова) Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Лукашов Сергей Иванович
Мать: Лукашова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Надежда
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Виктор
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно