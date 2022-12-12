Якушева (Обухова) Зинаида Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения12.10.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1923
Отец: Обухов Фёдор Иванович
Мать: Обухова Акулина
Рождение ребёнка
29.01.1952
Дочь: Иванова Валентина Фёдоровна
Отец ребёнка: Якушев Фёдор Давыдович
Петропавловка, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
село Барановка
Смерть
Неизвестно