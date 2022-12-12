Якушева (Обухова) Зинаида Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушева (Обухова) Зинаида Фёдоровна

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Место рождения

Сосновка, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.10.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1923

Отец: Обухов Фёдор Иванович

Мать: Обухова Акулина

Сосновка, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.1952

Дочь: Иванова Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Якушев Фёдор Давыдович

Петропавловка, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
село Барановка
Смерть
Неизвестно
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