Якушев Фёдор Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушев Фёдор Давыдович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1984

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.01.1952

Дочь: Иванова Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: Якушева Зинаида Фёдоровна

Петропавловка, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
село Барановка
Рождение
15.02.1984

Отец: Якушев Давыд Андреевич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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