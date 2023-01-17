Якушев Фёдор Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1984
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.01.1952
Дочь: Иванова Валентина Фёдоровна
Мать ребёнка: Якушева Зинаида Фёдоровна
Петропавловка, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
село Барановка
Рождение
15.02.1984
Отец: Якушев Давыд Андреевич
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно