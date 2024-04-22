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Синельник Семён

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

02.02.1906 ст.

Дата смерти

03.07.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1906 ст.

Отец: не указан

Мать: Богдановская Пелагея Степановна

Очкино, Сумська область
Незаконнорожденный. В метрической записи о рождении приписка "В Сибирь", не смотря на то, что в этом же 1906 г. он умер в с. Очкино.
Крещение
03.02.1906 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники село Очкино крестьяне Евстафий Афанасьев Козила и Марфа Акимова Козилина.
Смерть
03.07.1906 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: сухотка.
Похороны
04.07.1906 ст.
Очкино, Сумська область
Похоронен на общем кладбище.
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