Синельник Семён
Место рождения
Дата рождения02.02.1906 ст.
Дата смерти03.07.1906 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1906 ст.
Незаконнорожденный. В метрической записи о рождении приписка "В Сибирь", не смотря на то, что в этом же 1906 г. он умер в с. Очкино.
Крещение
03.02.1906 ст.
Восприемники село Очкино крестьяне Евстафий Афанасьев Козила и Марфа Акимова Козилина.
Смерть
03.07.1906 ст.
Причина смерти: сухотка.
Похороны
04.07.1906 ст.
Похоронен на общем кладбище.