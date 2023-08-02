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Лиманская 1-й брак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Лиманский Григорий Леонтьевич

Отец ребёнка: Лиманский Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Евфросиния Леонтьевна

Отец ребёнка: Лиманский Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Лиманский Филипп Леонтьевич

Отец ребёнка: Лиманский Леонтий Васильевич

Смерть
Неизвестно