Лиманская 1-й брак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Лиманский Григорий Леонтьевич
Отец ребёнка: Лиманский Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евфросиния Леонтьевна
Отец ребёнка: Лиманский Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Лиманский Филипп Леонтьевич
Отец ребёнка: Лиманский Леонтий Васильевич
Смерть
Неизвестно