Шевельков Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевельков Владислав Викторович
Мать ребёнка: Шевелькова Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Метелицева Алина Викторовна
Мать ребёнка: Шевелькова Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Виктория
Мать ребёнка: Шевелькова Галина Дмитриевна