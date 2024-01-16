Шевельков Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевельков Виктор Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевельков Владимир Алексеевич

Мать: Шевелькова Лидия Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевельков Владислав Викторович

Мать ребёнка: Шевелькова Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Метелицева Алина Викторовна

Мать ребёнка: Шевелькова Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Виктория

Мать ребёнка: Шевелькова Галина Дмитриевна

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