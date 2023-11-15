Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Стоякина Матрена Никитична
Отец ребёнка: Стоякин Никита Георгиевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Стоякина Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Стоякин Никита Георгиевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Стоякин Дмитрий Никитович
Отец ребёнка: Стоякин Никита Георгиевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Стоякина Александра Никитична
Отец ребёнка: Стоякин Никита Георгиевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Стоякин Николай Никитович
Отец ребёнка: Стоякин Никита Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно