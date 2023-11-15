Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Стоякина Матрена Никитична

Отец ребёнка: Стоякин Никита Георгиевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Стоякина Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Стоякин Никита Георгиевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Стоякин Дмитрий Никитович

Отец ребёнка: Стоякин Никита Георгиевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Стоякина Александра Никитична

Отец ребёнка: Стоякин Никита Георгиевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Стоякин Николай Никитович

Отец ребёнка: Стоякин Никита Георгиевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стоякин Никита Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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