Самойлов Федот Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Федот Матвеев

Место рождения

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Самойлов Матвей Яковлев

Мать: Самойлова 1 Жена ?

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Хабина? Агафья Федотова

Мать ребёнка: Самойлова Авдотья Леонтиева

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Селиванова Афросинья Федотова

Мать ребёнка: Самойлова Авдотья Леонтиева

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Ветрова Стефанида Федотова

Мать ребёнка: Самойлова Авдотья Леонтиева

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Самойлов Гаврила Федотов

Мать ребёнка: Самойлова Авдотья Леонтиева

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Карева Аксинья Федотова

Мать ребёнка: Самойлова Авдотья Леонтиева

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойлова Авдотья Леонтиева

Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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