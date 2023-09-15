Самойлов Федот Матвеев
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Самойлов Матвей Яковлев
Мать: Самойлова 1 Жена ?
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Хабина? Агафья Федотова
Мать ребёнка: Самойлова Авдотья Леонтиева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Селиванова Афросинья Федотова
Мать ребёнка: Самойлова Авдотья Леонтиева
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Ветрова Стефанида Федотова
Мать ребёнка: Самойлова Авдотья Леонтиева
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Самойлова Авдотья Леонтиева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Карева Аксинья Федотова
Мать ребёнка: Самойлова Авдотья Леонтиева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно