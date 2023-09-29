Лукашов Тихон Косьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашов Тихон Косьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукашов Косьма Борисович

Мать: Епистимия Романовна

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