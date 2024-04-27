Чипыштанов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чипыштанов Михаил

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чипыштанова (--) Марья Ермолаевна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Чипуштанов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Чипыштанова (--) Марья Ермолаевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Чипуштанов Семен Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1788 в рекрутах
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Сафронова (Чипыштанова) Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Чипыштанова (--) Марья Ермолаевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Кирьянова (Чипуштанова) Устинья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1790
Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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