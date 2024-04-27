Чипыштанов Михаил
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти1790
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Сын: Чипуштанов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Чипыштанова (--) Марья Ермолаевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Чипуштанов Семен Михайлович
Мать ребёнка: не указана
1788 в рекрутах
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Сафронова (Чипыштанова) Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Чипыштанова (--) Марья Ермолаевна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Кирьянова (Чипуштанова) Устинья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1790