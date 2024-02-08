Коптягин Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптягин Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1959

Дочь: Бубнова Вера Леонидовна

Мать ребёнка: Коптягина Раиса Степановна

Рождение ребёнка
20.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коптягина Раиса Степановна

Смерть
Неизвестно
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