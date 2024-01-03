Борисов Емельян Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Емельян Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Иван Емельянович

Мать ребёнка: Борисова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Александра Емельяновна

Мать ребёнка: Борисова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тураева Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Борисова Мария Семёновна

Смерть
Неизвестно
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