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Михаил Иванович
Михаил Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1844
Дата смерти
1851
Пол
Мужской
Отец
Иван Дементьевич
1818 г.р.
Мать
Степанида Ивановна
1821 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец:
Иван Дементьевич
Мать:
Степанида Ивановна
Смерть
1851
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