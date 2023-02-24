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Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Иван Дементьевич

Мать: Степанида Ивановна

Смерть
1851
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