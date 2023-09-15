Долгорукова (Устинова) Софья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь генерал-майора кавалергардского полка в отставке
Бракосочетание
1897
Рождение ребёнка
1898
Сын: Долгоруков Николай Александрович
Отец ребёнка: Долгоруков Александр Николаевич
Титул: князь
Рождение ребёнка
11.10.1901
Дочь: Долгорукова Мария Александровна
Отец ребёнка: Долгоруков Александр Николаевич
Титул: княжна
Место жительства
?.08.1917
После ареста мужа за участие в Корниловском выступлении и его освобождения, выехала с мужем и детьми в Киев
Эмиграция
?.12.1918
Германия
Откуда: Киев, Киевская губерния, Российская империя После занятия Киева петлюровцами с последними немецкими эшелонами эмигрировала с мужем и дочерью в Германию
Эмиграция
?.05.1921
Откуда: Германия Эмигрировала с мужем и дочерью во Францию
Эмиграция
?.02.1924
Браззавиль, Конго Республика
Откуда: Париж, Иль-де-Франс, Франция В эмиграции с мужем в Бельгийском Конго
Эмиграция
1929
Рабат, Марокко
Откуда: Браззавиль, Конго Республика В эмиграции с мужем в Марокко
Место жительства
Неизвестно
Рабат, Марокко
Смерть
1951
Рабат, Марокко
Похоронена на христианском кладбище города Рабат вместе с супругом. Распоряжением Правительства РФ от 11 ноября 2010 года за могилами закреплён статус «имеющих для Российской Федерации историко-мемори... Показать все