Долгорукова (Устинова) Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгорукова (Устинова) Софья Михайловна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1876

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Дочь генерал-майора кавалергардского полка в отставке
Бракосочетание
1897

Муж: Долгоруков Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1898

Сын: Долгоруков Николай Александрович

Отец ребёнка: Долгоруков Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь
Рождение ребёнка
11.10.1901

Дочь: Долгорукова Мария Александровна

Отец ребёнка: Долгоруков Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: княжна
Место жительства
?.08.1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
После ареста мужа за участие в Корниловском выступлении и его освобождения, выехала с мужем и детьми в Киев
Эмиграция
?.12.1918
Германия
Откуда: Киев, Киевская губерния, Российская империя После занятия Киева петлюровцами с последними немецкими эшелонами эмигрировала с мужем и дочерью в Германию
Эмиграция
?.05.1921
Откуда: Германия Эмигрировала с мужем и дочерью во Францию
Эмиграция
?.02.1924
Браззавиль, Конго Республика
Откуда: Париж, Иль-де-Франс, Франция В эмиграции с мужем в Бельгийском Конго
Эмиграция
1929
Рабат, Марокко
Откуда: Браззавиль, Конго Республика В эмиграции с мужем в Марокко
Место жительства
Неизвестно
Рабат, Марокко
Смерть
1951
Рабат, Марокко
Похоронена на христианском кладбище города Рабат вместе с супругом. Распоряжением Правительства РФ от 11 ноября 2010 года за могилами закреплён статус «имеющих для Российской Федерации историко-мемори... Показать все
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