Никитин Александр Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никитин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 158
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5056. Никитин Александр Никитич, 29 л. Гр. г. Судогды;. — Н. С. 3 уч. Судогодск. у. Растрата, лиш. св. 10 л., по амнист. от 7 нояб. 919 г. условно.
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