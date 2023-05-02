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Никитин Александр Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никитин
Имя
Александр
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
07 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 158
Источник
Скан
Оригинальная запись
5056. Никитин Александр Никитич, 29 л. Гр. г. Судогды;. — Н. С. 3 уч. Судогодск. у. Растрата, лиш. св. 10 л., по амнист. от 7 нояб. 919 г. условно.

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