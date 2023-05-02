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Евлампиев Василий

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Евлампиев
Имя
Василий
Дата исполнения приговора
29 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 85
Источник
Скан
Оригинальная запись
46637. ЕВЛАМПІЕВЪ, ВАСИЛІЙ. Мщ. г. Воскресенска, Звенигород. у., 21 г., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. О. С. (въ 4 р.), 2 п. 134, 1 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 29 Апр. 905. | 904 18826 169 М. | 99 18284 170¹ М. | 903 12447 169 М.

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