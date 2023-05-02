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Резанова Анна Абрамовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Резанова
Имя
Анна
Отчество
Абрамовна
Дата исполнения приговора
20 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
28126. РЕЗАНОВА, АННА АБРАМОВНА, 50 л. Гр. Осинск. у., Дубровск. в.; — Н. С. 8 уч. Осинск. окр. Самогон., пр. р. 6 м. Исп. 20 авг. 920.

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