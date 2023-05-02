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Бадаев Степан Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бадаев
Имя
Степан
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
402. БАДАЕВ, СТЕПАН ТИМОФЕЕВИЧ, 37 л. Гр. Елатомск. у., Богоявленск. в., д. Торповой; — Н. С. 4 уч. Елатомск. у. Кража, прин. раб. 1 г., по амнист. В. Ц. И. К. от нак. освоб.

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