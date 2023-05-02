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Швецов Никанор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Швецов
Имя
Никанор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 283
Источник
Скан
Оригинальная запись
30422. ШВЕЦОВ, НИКАНОР ИВАНОВИЧ; — Р. Т. г. Тамбова. Взяточнич., пр. р. 1 г., с зач. 5 м. пр. з., от дальнейш. нак. освоб.

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