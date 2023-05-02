Сараева Елена Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сараева
- Имя
- Елена
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 29 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 192
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18811. САРАЕВА, ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, 22 л. Гр. г. Астрахани; — Н. С. 9 уч. Астраханск. у. Убийство, лиш. св. 15 л., по амн. нак. сокр. до 5 л. Исп. 29 мая 920.
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